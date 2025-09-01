Analisi Tecnica: EUR/GBP del 31/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto
La giornata del 31 agosto chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un +0,01%.
Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,8667. Supporto stimato a 0,8635. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,8699.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)