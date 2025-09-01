Milano 14:37
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 109,82 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 25 al 31 agosto 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 109,82 euro/MWh, in aumento del 3,6% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,42 milioni di MWh (+8,7%), con la liquidità all'80,2%.

I prezzi medi di vendita hanno oscillato tra un minimo di 83,89 euro/MWh in Sardegna e un massimo di 114,31 euro/MWh in Sicilia.

