Milano 10:06
42.492 +0,70%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:06
9.208 +0,22%
Francoforte 10:05
24.024 +0,51%

Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -2,03% alle 04:50
Tokyo mostra un disastroso -2,03% alle 04:50 e continua le contrattazioni a 41.849,82 punti.
