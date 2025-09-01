Milano 10:08
Eventi e scadenze: settimana dell'1 settembre 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Eventi e scadenze: settimana dell'1 settembre 2025
(Teleborsa) -

Lunedì 01/09/2025


Appuntamenti:
82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia - Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025)
Consiglio dell'Unione europea - Forum Copenhagen - Riunione informale dei ministri degli Affari europei (da lunedì 01/09/2025 a martedì 02/09/2025)
Auto - Immatricolazioni di agosto a cura del Ministero dei Trasporti
15:00 - Attività di Governo - Antonio Tajani incontra Varsen Aghabekian - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani incontrerà alla Farnesina la Ministra degli Affari Esteri dell'Autorità Nazionale Palestinese, Varsen Aghabekian. A seguire, i due Ministri si recheranno presso l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli
Borsa:
Canada - Borsa di Toronto chiusa per festività
Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento Medio-Lungo
Aziende:
GENERALFINANCE - CDA: Relazione Semestrale

Martedì 02/09/2025


Appuntamenti:
82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia - Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025)
Consiglio dell'Unione europea - Forum Copenhagen - Riunione informale dei ministri degli Affari europei (da lunedì 01/09/2025 a martedì 02/09/2025)
Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia
10:00 - Istat - Prezzi alla produzione dei servizi - II Trimestre 2025
Aziende:
GENERALFINANCE - Appuntamento: Presentazione Analisti

Mercoledì 03/09/2025


Appuntamenti:
82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia - Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025)
Banca d'Italia - Ita-coin; €-coin
Fed - Beige Book
11:00 - Istat - Mercato immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile - IV trimestre 2024
Aziende:
Campbell's - Risultati di periodo
Dollar Tree - Risultati di periodo
EEMS - Assemblea: Bilancio
Hewlett Packard Enterprise - Risultati di periodo
Macy's - Risultati di periodo
Salesforce - Risultati di periodo

Giovedì 04/09/2025


Appuntamenti:
82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia - Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025)
Consiglio dell'Unione europea - Forum Copenhagen - Riunione informale dei ministri dell'energia (da giovedì 04/09/2025 a venerdì 05/09/2025)
Banca d'Italia - XXIII Public Finance Workshop - Banca d'Italia, Roma - La 23ª edizione dell'evento, organizzato da Banca d'Italia, riunisce studiosi accademici ed esperti di istituzioni nazionali e internazionali con l'obiettivo di approfondire i principali temi di finanza pubblica più attuali e rilevanti per la policy (da giovedì 04/09/2025 a venerdì 05/09/2025)
Euronext Sustainability Week 2025 - Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym (da giovedì 04/09/2025 a giovedì 11/09/2025)
11:30 - ECON - Piero Cipollone - Discorso di apertura di Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, in audizione sull'euro digitale, davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles
18:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Karol Nawrocki - Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Presidente della Repubblica di Polonia, Karol Nawrocki
Aziende:
Palingeo - Assemblea: Seduta ordinaria, in prima convocazione
Sabaf - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale
Sanlorenzo - CDA: Relazione Semestrale

Venerdì 05/09/2025


Appuntamenti:
82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia - Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025)
Euronext Sustainability Week 2025 - Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym (da giovedì 04/09/2025 a giovedì 11/09/2025)
Banca d'Italia - XXIII Public Finance Workshop - Banca d'Italia, Roma - La 23ª edizione dell'evento, organizzato da Banca d'Italia, riunisce studiosi accademici ed esperti di istituzioni nazionali e internazionali con l'obiettivo di approfondire i principali temi di finanza pubblica più attuali e rilevanti per la policy (da giovedì 04/09/2025 a venerdì 05/09/2025)
Consiglio dell'Unione europea - Forum Copenhagen - Riunione informale dei ministri dell'energia (da giovedì 04/09/2025 a venerdì 05/09/2025)
51° Forum di Cernobbio - "Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive" - L'appuntamento annuale del forum Ambrosetti, di TEHA Group che si svolge a Villa d'Este, riunisce Capi di Stato e di Governo, massimi rappresentanti delle istituzioni internazionali, Ministri, premi Nobel, imprenditori, manager ed esperti di tutto il mondo, per confrontarsi sui temi di maggiore impatto per l'economia globale e sull'internazionalità (da venerdì 05/09/2025 a domenica 07/09/2025)
IFA Berlin 2025 - Si svolge a Berlino la Fiera internazionale dell'elettronica della tecnologia e dell'innovazione. Ci saranno le più importanti aziende del settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici per la casa. Spazio all'intelligenza artificiale, la domotica e la robotica (da venerdì 05/09/2025 a martedì 09/09/2025)
Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione BOT

Sabato 06/09/2025


Appuntamenti:
82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia - Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025)
Euronext Sustainability Week 2025 - Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym (da giovedì 04/09/2025 a giovedì 11/09/2025)
IFA Berlin 2025 - Si svolge a Berlino la Fiera internazionale dell'elettronica della tecnologia e dell'innovazione. Ci saranno le più importanti aziende del settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici per la casa. Spazio all'intelligenza artificiale, la domotica e la robotica (da venerdì 05/09/2025 a martedì 09/09/2025)
51° Forum di Cernobbio - "Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive" - L'appuntamento annuale del forum Ambrosetti, di TEHA Group che si svolge a Villa d'Este, riunisce Capi di Stato e di Governo, massimi rappresentanti delle istituzioni internazionali, Ministri, premi Nobel, imprenditori, manager ed esperti di tutto il mondo, per confrontarsi sui temi di maggiore impatto per l'economia globale e sull'internazionalità (da venerdì 05/09/2025 a domenica 07/09/2025)


(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
