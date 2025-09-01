Eventi e scadenze: settimana dell'1 settembre 2025

Lunedì 01/09/2025

Martedì 02/09/2025

Mercoledì 03/09/2025

Campbell's

Dollar Tree

EEMS

Hewlett Packard Enterprise

Macy's

Salesforce

Giovedì 04/09/2025

Palingeo

Sabaf

Sanlorenzo

Venerdì 05/09/2025

Sabato 06/09/2025

(Teleborsa) -- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- Forum Copenhagen - Riunione informale dei ministri degli Affari europei- Immatricolazioni di agosto a cura del Ministero dei Trasporti15:00 -- Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani incontrerà alla Farnesina la Ministra degli Affari Esteri dell'Autorità Nazionale Palestinese, Varsen Aghabekian. A seguire, i due Ministri si recheranno presso l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli- Borsa di Toronto chiusa per festività- Borsa di New York chiusa per festività- Regolamento Medio-Lungo- CDA: Relazione Semestrale- Bilancio finanza pubblica della Francia10:00 -- Prezzi alla produzione dei servizi - II Trimestre 2025- Appuntamento: Presentazione Analisti - Ita-coin; €-coin- Beige Book11:00 -- Mercato immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile - IV trimestre 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- Forum Copenhagen - Riunione informale dei ministri dell'energia- Banca d'Italia, Roma - La 23ª edizione dell'evento, organizzato da Banca d'Italia, riunisce studiosi accademici ed esperti di istituzioni nazionali e internazionali con l'obiettivo di approfondire i principali temi di finanza pubblica più attuali e rilevanti per la policy- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym11:30 -- Discorso di apertura di Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, in audizione sull'euro digitale, davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles18:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Presidente della Repubblica di Polonia, Karol Nawrocki- Assemblea: Seduta ordinaria, in prima convocazione- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale- CDA: Relazione Semestrale- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym- Banca d'Italia, Roma - La 23ª edizione dell'evento, organizzato da Banca d'Italia, riunisce studiosi accademici ed esperti di istituzioni nazionali e internazionali con l'obiettivo di approfondire i principali temi di finanza pubblica più attuali e rilevanti per la policy- Forum Copenhagen - Riunione informale dei ministri dell'energia- L'appuntamento annuale del forum Ambrosetti, di TEHA Group che si svolge a Villa d'Este, riunisce Capi di Stato e di Governo, massimi rappresentanti delle istituzioni internazionali, Ministri, premi Nobel, imprenditori, manager ed esperti di tutto il mondo, per confrontarsi sui temi di maggiore impatto per l'economia globale e sull'internazionalità- Si svolge a Berlino la Fiera internazionale dell'elettronica della tecnologia e dell'innovazione. Ci saranno le più importanti aziende del settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici per la casa. Spazio all'intelligenza artificiale, la domotica e la robotica- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- Comunicazione BOT- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym- Si svolge a Berlino la Fiera internazionale dell'elettronica della tecnologia e dell'innovazione. Ci saranno le più importanti aziende del settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici per la casa. Spazio all'intelligenza artificiale, la domotica e la robotica- L'appuntamento annuale del forum Ambrosetti, di TEHA Group che si svolge a Villa d'Este, riunisce Capi di Stato e di Governo, massimi rappresentanti delle istituzioni internazionali, Ministri, premi Nobel, imprenditori, manager ed esperti di tutto il mondo, per confrontarsi sui temi di maggiore impatto per l'economia globale e sull'internazionalità