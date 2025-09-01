Eventi e scadenze: settimana dell'1 settembre 2025

(Teleborsa) -
Lunedì 01/09/2025 Appuntamenti
: 82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025) Consiglio dell'Unione europea
- Forum Copenhagen - Riunione informale dei ministri degli Affari europei (da lunedì 01/09/2025 a martedì 02/09/2025) Auto
- Immatricolazioni di agosto a cura del Ministero dei Trasporti
15:00 - Attività di Governo - Antonio Tajani incontra Varsen Aghabekian
- Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani incontrerà alla Farnesina la Ministra degli Affari Esteri dell'Autorità Nazionale Palestinese, Varsen Aghabekian. A seguire, i due Ministri si recheranno presso l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli Borsa
: Canada
- Borsa di Toronto chiusa per festività Stati Uniti
- Borsa di New York chiusa per festività Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento Medio-Lungo Aziende
: GENERALFINANCE
- CDA: Relazione Semestrale
Martedì 02/09/2025 Appuntamenti
: 82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025) Consiglio dell'Unione europea
- Forum Copenhagen - Riunione informale dei ministri degli Affari europei (da lunedì 01/09/2025 a martedì 02/09/2025) Economia - Francia
- Bilancio finanza pubblica della Francia
10:00 - Istat
- Prezzi alla produzione dei servizi - II Trimestre 2025 Aziende
: GENERALFINANCE
- Appuntamento: Presentazione Analisti
Mercoledì 03/09/2025 Appuntamenti
: 82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025) Banca d'Italia
- Ita-coin; €-coin Fed
- Beige Book
11:00 - Istat
- Mercato immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile - IV trimestre 2024 Aziende
: Campbell's
- Risultati di periodo Dollar Tree
- Risultati di periodo EEMS
- Assemblea: Bilancio Hewlett Packard Enterprise
- Risultati di periodo Macy's
- Risultati di periodo Salesforce
- Risultati di periodo
Giovedì 04/09/2025 Appuntamenti
: 82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025) Consiglio dell'Unione europea
- Forum Copenhagen - Riunione informale dei ministri dell'energia (da giovedì 04/09/2025 a venerdì 05/09/2025) Banca d'Italia - XXIII Public Finance Workshop
- Banca d'Italia, Roma - La 23ª edizione dell'evento, organizzato da Banca d'Italia, riunisce studiosi accademici ed esperti di istituzioni nazionali e internazionali con l'obiettivo di approfondire i principali temi di finanza pubblica più attuali e rilevanti per la policy (da giovedì 04/09/2025 a venerdì 05/09/2025) Euronext Sustainability Week 2025
- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym (da giovedì 04/09/2025 a giovedì 11/09/2025)
11:30 - ECON - Piero Cipollone
- Discorso di apertura di Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, in audizione sull'euro digitale, davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles
18:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Karol Nawrocki
- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Presidente della Repubblica di Polonia, Karol Nawrocki Aziende
: Palingeo
- Assemblea: Seduta ordinaria, in prima convocazione Sabaf
- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale Sanlorenzo
- CDA: Relazione Semestrale
Venerdì 05/09/2025 Appuntamenti
: 82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025) Euronext Sustainability Week 2025
- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym (da giovedì 04/09/2025 a giovedì 11/09/2025) Banca d'Italia - XXIII Public Finance Workshop
- Banca d'Italia, Roma - La 23ª edizione dell'evento, organizzato da Banca d'Italia, riunisce studiosi accademici ed esperti di istituzioni nazionali e internazionali con l'obiettivo di approfondire i principali temi di finanza pubblica più attuali e rilevanti per la policy (da giovedì 04/09/2025 a venerdì 05/09/2025) Consiglio dell'Unione europea
- Forum Copenhagen - Riunione informale dei ministri dell'energia (da giovedì 04/09/2025 a venerdì 05/09/2025) 51° Forum di Cernobbio - "Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive"
- L'appuntamento annuale del forum Ambrosetti, di TEHA Group che si svolge a Villa d'Este, riunisce Capi di Stato e di Governo, massimi rappresentanti delle istituzioni internazionali, Ministri, premi Nobel, imprenditori, manager ed esperti di tutto il mondo, per confrontarsi sui temi di maggiore impatto per l'economia globale e sull'internazionalità (da venerdì 05/09/2025 a domenica 07/09/2025) IFA Berlin 2025
- Si svolge a Berlino la Fiera internazionale dell'elettronica della tecnologia e dell'innovazione. Ci saranno le più importanti aziende del settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici per la casa. Spazio all'intelligenza artificiale, la domotica e la robotica (da venerdì 05/09/2025 a martedì 09/09/2025) Banca d'Italia
- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione BOT
Sabato 06/09/2025 Appuntamenti
: 82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025) Euronext Sustainability Week 2025
- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym (da giovedì 04/09/2025 a giovedì 11/09/2025) IFA Berlin 2025
- Si svolge a Berlino la Fiera internazionale dell'elettronica della tecnologia e dell'innovazione. Ci saranno le più importanti aziende del settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici per la casa. Spazio all'intelligenza artificiale, la domotica e la robotica (da venerdì 05/09/2025 a martedì 09/09/2025) 51° Forum di Cernobbio - "Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive"
- L'appuntamento annuale del forum Ambrosetti, di TEHA Group che si svolge a Villa d'Este, riunisce Capi di Stato e di Governo, massimi rappresentanti delle istituzioni internazionali, Ministri, premi Nobel, imprenditori, manager ed esperti di tutto il mondo, per confrontarsi sui temi di maggiore impatto per l'economia globale e sull'internazionalità (da venerdì 05/09/2025 a domenica 07/09/2025)(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))