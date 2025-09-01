Generalfinance, presentato il bilancio di sostenibilità 2024

Generalfinance

(Teleborsa) -, intermediario finanziario vigilato e quotato nel segmento STAR di Euronext Milan, specializzato nel factoring per le imprese, ha pubblicato il suo terzo Bilancio di Sostenibilità, relativo al triennio 2022-2024. Il documento, spiega una nota, redatto su base volontaria e in conformità agli standard GRI, fotografa le performance della Società nel contesto ambientale, sociale e di governance, evidenziando progressi significativi e nuove sfide per il futuro.Sociale: sostegno alle imprese in difficoltà “Special Situation” e salvaguardia del tessuto manifatturiero e imprenditoriale nei territori di operatività; Governance: rafforzamento costante dei sistemi di governance e di controllo in un quadro di piena trasparenza verso gli stakeholder; Ambientale: digitalizzazione dei processi, data center a basso impatto, ridotto consumo di carta e plastica.77 dipendenti a fine 2024 (+22% dal 2022), di cui il 45% donne, e contratti prevalentemente stabili; oltre 60.000 posti di lavoro salvaguardati, anche grazie alle soluzioni di factoring e alla liquidità fornita da Generalfinance; 100% di energia da fonti rinnovabili nel 2024 (46% nel 2022); oltre 160.000 euro investiti in progetti per comunità e territorio; +40% utile netto 2024 rispetto al 2023, turnover di oltre 3 miliardi di euro., ha sottolineato: “Nel 2024 abbiamo rafforzato il nostro ruolo nel finanziamento di aziende in Special Situation, con un, alla tutela dell’occupazione nonché al rilancio e alla crescita delle imprese clienti".Redatto secondo i principi di rendicontazione della Global Reporting Initiative (GRI), il Bilancio "riflette l’impegno continuo di Generalfinance nel migliorare le proprie performance finanziarie e non finanziarie, anche a valle della quotazione in Borsa su Euronext Milan, avvenuta nel 2022".Il Bilancio, articolato in– Chi siamo, L’approccio alla sostenibilità, Le nostre persone, I rapporti con la comunità, L’impatto ambientale, Le performance economiche e di governance – conferma la centralità del Codice Etico (da ultimo aggiornato nel 2023) quale strumento cardine per promuovere un ambiente di lavoro etico, trasparente e orientato alla responsabilità. Nel 2024 la Società ha inoltre rafforzato la mappatura degli stakeholder e migliorato i canali di dialogo con tutti i soggetti coinvolti.