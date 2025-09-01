Milano 9:09
Giappone, PMI manifatturiero agosto sotto il preliminare a 49,7 punti

Economia, Finanza, Macroeconomia
(Teleborsa) - Peggiora l'attività della manifattura in Giappone. Il dato finale dell'indice PMI manifatturiero di agosto, pubblicato da S&P Global ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 49,7 punti, in calo rispetto ai 49,9 punti attesi e del dato preliminare.

Il dato è tuttavia migliore della rilevazione finale di luglio che si era attestata a 48,9 punti.

L'indicatore si mantiene così sotto della soglia critica dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione – valori al di sotto – e di espansione – valori al di sopra.




(Foto: Photo by Andre Benz on Unsplash)
