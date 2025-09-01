Milano 10:09
Giappone, PMI manifatturiero in agosto

Giappone, PMI manifatturiero in agosto
Giappone, PMI manifatturiero in agosto pari a 49,7 punti, in aumento rispetto al precedente 48,9 punti (la previsione era 49,9 punti).

