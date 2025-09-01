IDS: Royal Mail torna in utile operativo, GLS soffre in Germania e Italia

International Distribution Services

(Teleborsa) -(IDS), colosso britannico delle spedizioni, ha chiuso l'2025 con undi 13,1 miliardi di sterline, in crescita del 4,8% rispetto all'anno precedente, e undi 278 milioni di sterline, in crescita di 306 milioni di sterline rispetto all'anno precedente.ha migliorato significativamente la sua performance finanziaria e operativa,(esclusi i costi per esuberi volontari) di 12 milioni di sterline per la prima volta in tre anni, dopo le significative perdite registrate nel 2022-23 e nel 2023-24. Questo risultato è "in linea con le previsioni ed è stato raggiunto nonostante un contesto commerciale sempre più competitivo e difficile", si legge in una nota.Nel frattempo,ha registrato unae una solida crescita del fatturato, investendo nella sua rete out-of-home ed espandendo le sue attività internazionali per supportare i volumi transfrontalieri. Ha registrato un utile operativo rettificato di 286 milioni di sterline, in calo di 34 milioni di sterline rispetto al 2023-24 a causa di un contesto macroeconomico e normativo difficile in Germania e Italia e delle oscillazioni dei tassi di cambio."È statoper IDS - ha commentato il- Grazie al duro lavoro dei nostri dipendenti e al nostro investimento nella trasformazione, Royal Mail è tornata in utile per la prima volta in tre anni, segnando un traguardo importante nel rilancio dell'azienda. Con l'acquisizione di IDS da parte di EP Group completata e la riforma del Servizio Universale decisa, ora è il momento per noi di far progredire l'attività e capitalizzare il nostro slancio".