Lunedì 1 Settembre 2025, ore 10.26
Italia, Tasso disoccupazione in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
01 settembre 2025 - 10.05
Italia,
Tasso disoccupazione in luglio pari a +6%
, in calo rispetto al precedente +6,3% (la previsione era +6,2%).
(Foto: © htganzo / 123RF)
Condividi
