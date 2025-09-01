Libri di testo, Confcommercio plaude ipotesi detrazione fiscale

(Teleborsa) - "Sono anni che Ali Confcommercio propone la detrazione fiscale per i libri di testo e apprendere oggi che il governo ne studia l’introduzione non può che essere una buona notizia", E' quanto afferma Paolo Ambrosini
, presidente Ali Confcommercio
, sull’ipotesi allo studio del Governo di rendere detraibili le spese per i testi scolastici
nella prossima Legge di bilancio
.
Per Ambrosini questa scelta "è la risposta più coerente al caro scuola
da anni urlato e da alcuni cavalcato, senza proporre soluzioni concrete".
"Con la detrazione – spiega - si andrebbe a completare il quadro degli strumenti a sostegno delle famiglie
per affrontare la spesa dei libri di testo che attualmente sono: il buono regionale per le situazioni di disagio
economico e sociale – per il quale è necessaria una revisione nei meccanismi di distribuzione – e il welfare aziendale
ancora non esteso a tutti i contratti"
"Librerie e cartolibrerie – conclude Ambrosini - da sempre sono a fianco delle famiglie e della scuola con un servizio offerto tutto l’anno anche di testi scolastici usati, e questo malgrado negli anni i meccanismi della filiera editoriale abbiano imposto sensibili riduzioni alle marginalità delle nostre imprese
per le quali rivendichiamo la necessità di maggiore attenzione e rispetto per il ruolo svolto nel mercato".(Foto: © olegdudko / 123RF)