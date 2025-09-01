Milano 10:10
Londra: brillante l'andamento di BAE Systems

(Teleborsa) - Bene l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, con un rialzo del 2,76%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di BAE Systems evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BAE Systems rispetto all'indice.


Si indebolisce il quadro tecnico di BAE Systems, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 17,89 sterline, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 18,17. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 17,73.

