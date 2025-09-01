Londra: brillante l'andamento di BAE Systems

(Teleborsa) - Bene l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio
, con un rialzo del 2,76%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BAE Systems
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BAE Systems
rispetto all'indice.
Si indebolisce il quadro tecnico di BAE Systems
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 17,89 sterline, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 18,17. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 17,73.
