Mediobanca, Caltagirone: offerta MPS conveniente e corretta

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione della., presieduto da, ha esaminato preventivamente, in via volontaria e prudenziale, l’eventuale adesione da parte di alcune controllate titolari di azioniall’offerta pubblica di scambio lanciata da"in linea con quanto previsto dalla procedura aziendale sulle operazioni con parti correlate" ai cui presidi detta operazione è stata sottoposta.In esito all’istruttoria compiuta anche con l’ausilio di un esperto indipendente, si legge in una nota, il Consiglio di Amministrazione ha completato il proprio esame "ritenendo sussistente la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, impregiudicata ogni autonoma valutazione e determinazione che potrà essere adottata dalle controllate titolari delle richiamate partecipazioni in Mediobanca".