Mercato auto elettriche: agosto positivo, sale l’attesa per gli incentivi ISEE

(Teleborsa) - Passo avanti anche ad agosto per il mercato delle auto elettriche in Italia
. In particolare, si legge nella nota inviata da Motus - sono 3.270 le vetture full electric immatricolate nella Penisola nell’ottavo mese dell’anno, in aumento del?37,3% rispetto ad agosto 2024.
La?quota di mercato?delle auto elettriche si attesta così al?4,8%, in crescita rispetto al 3,4% dello stesso mese dello scorso anno.
Nei primi otto mesi del 2025?sono state immatricolate?53.736 vetture elettriche, in progresso del?31,1%
rispetto allo stesso periodo del 2024, con una?market share del 5,1%, superiore al 3,8% registrato tra gennaio e agosto dello scorso anno. Al 31 agosto, il?parco circolante elettrico?in Italia conta?327.166 veicoli.
Complessivamente, considerando tutte le alimentazioni, ad agosto il?mercato auto italiano?risulta in lieve calo rispetto allo scorso anno (-2,4%), con?67.354 immatricolazioni totali.
Nei primi 8 mesi dell’anno le registrazioni si sono fermate a 1.044.965 unità, in flessione del 3,6% rispetto al 2024 e ben lontane dai livelli pre-Covid.
Guardando il contesto europeo, secondo gli ultimi dati disponibili, relativi a luglio 2025, - continua la nota - la quota di mercato delle auto elettriche si è attestata al?16,8% in Francia,?al 18,4% in Germania,?all’8,9% in Spagna?e?al 21,3% nel Regno Unito. Nello stesso mese, l’Italia si era fermata al?4,9%, mentre Paesi come Belgio e Olanda
registravano rispettivamente il 31,8%?e il 30,9% di market share.
"Le immatricolazioni elettriche italiane continuano a crescere nonostante la stagnazione del mercato e l’incertezza legata ai nuovi incentivi"
, osserva il presidente di Motus-E, Fabio Pressi
, che richiama in questo senso l’urgenza di "chiarire rapidamente le regole, limitando al massimo i paletti per l’ottenimento dei bonus e accelerando sulla messa a terra delle risorse".
"In questa fase della transizione il sostegno alla domanda dei veicoli elettrici è ancora molto utile", sottolinea Pressi, "e l’evoluzione degli altri major market Ue, anche in Paesi del Sud Europa come la Spagna, dimostra l’efficacia degli strumenti incentivanti prevedibili e definiti nel tempo
. Senza dimenticare ovviamente il ruolo centrale delle flotte aziendali, per le quali è improcrastinabile una revisione della fiscalità, ferma sostanzialmente agli anni ’90. Questo canale rappresenta una chiave decisiva per rendere più moderno, sostenibile e sicuro il parco circolante italiano
, ed è in grado di accelerare anche lo sviluppo del mercato dell’usato elettrico, a beneficio di tutte le famiglie e gli individui che non possono permettersi un’auto nuova".(Foto: @pixel7propix on Unsplash)