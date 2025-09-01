Novo Nordisk sale in Borsa con Wegovy che mostra riduzione di rischi cardiovascolari

Novo Nordisk

Eli Lilly

Novo Nordisk

(Teleborsa) - Seduta positiva in Borsa per, colosso danese della farmaceutica, dopo che ieri ha annunciato che il suo farmaco per la perdita di peso,, hadiin un confronto reale tra pazienti sovrappeso e obesi con malattie cardiovascolari.Analogamente, lo studio ha mostrato una significativadel rischio di infarto, ictus e morte per qualsiasi causa negli utilizzatori di Wegovy rispetto agli utilizzatori di Mounjaro in, indipendentemente da eventuali interruzioni del trattamento."Il nostro studio di riferimento, SELECT, ha dimostrato che Wegovy è associato a una significativa riduzione del 20% del rischio di eventi cardiovascolari, supportata da riduzioni del rischio ancora maggiori negli studi clinici SCORE e STEER. I risultati sono chiari: STEER dimostra che Wegovy riduce il rischio di infarto, ictus o morte del 57% rispetto alla tirzepatide - ha affermatoe responsabile della strategia di prodotto e portafoglio di Novo Nordisk - Questi dati confermano che il semaglutide si distingue come l'unico farmaco disponibile a base di GLP-1 con comprovati benefici cardiovascolari per le persone che convivono con obesità e malattie cardiovascolari, senza diabete".si attesta a 49,5 euro sulla Borsa di Francoforte, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 49,76 e successiva a 50,24. Supporto a 49,27.