Novo Nordisk sale in Borsa con Wegovy che mostra riduzione di rischi cardiovascolari

(Teleborsa) - Seduta positiva in Borsa per Novo Nordisk, colosso danese della farmaceutica, dopo che ieri ha annunciato che il suo farmaco per la perdita di peso, Wegovy, ha ridotto il rischio di infarto, ictus o morte del 57% rispetto al farmaco rivale Mounjaro di Eli Lilly in un confronto reale tra pazienti sovrappeso e obesi con malattie cardiovascolari.

Analogamente, lo studio ha mostrato una significativa riduzione del 29% del rischio di infarto, ictus e morte per qualsiasi causa negli utilizzatori di Wegovy rispetto agli utilizzatori di Mounjaro in tutti i soggetti trattati, indipendentemente da eventuali interruzioni del trattamento.

"Il nostro studio di riferimento, SELECT, ha dimostrato che Wegovy è associato a una significativa riduzione del 20% del rischio di eventi cardiovascolari, supportata da riduzioni del rischio ancora maggiori negli studi clinici SCORE e STEER. I risultati sono chiari: STEER dimostra che Wegovy riduce il rischio di infarto, ictus o morte del 57% rispetto alla tirzepatide - ha affermato Ludovic Helfgott, vicepresidente esecutivo e responsabile della strategia di prodotto e portafoglio di Novo Nordisk - Questi dati confermano che il semaglutide si distingue come l'unico farmaco disponibile a base di GLP-1 con comprovati benefici cardiovascolari per le persone che convivono con obesità e malattie cardiovascolari, senza diabete".

Novo Nordisk si attesta a 49,5 euro sulla Borsa di Francoforte, con un aumento del 3,33%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 49,76 e successiva a 50,24. Supporto a 49,27.
