Patrizia e Fabrix insieme con un progetto da 100 milioni di sterline per il social housing

PATRIZIA

(Teleborsa) -, gestore di investimenti in beni immobiliari, e, sviluppatore immobiliare con sede a Londra, hanno lanciato una joint venture, Sustainable Communities London (SC London), con una potenza diperdella capitale britannica.Partendo da un capitale iniziale di 45 milioni gestito da PATRIZIA per conto dei suoi clienti, la piattaforma fornirà soluzioni abitative sostenibili, accessibili e alternative a Londra, riqualificando terreni ed edifici urbani sottoutilizzati.Il primo progetto della joint venture, a Elephant & Castle, è già in corso e i futuri progetti amplieranno la missione della JV di costruire una piattaforma di asset residenziali che offrano forti risultati sociali e valore a lungo termine.Questo investimento segna un’ulteriore tappa nell'espansione di PATRIZIA Sustainable Communities, una piattaforma dedicata a combattere la carenza di alloggi e la disuguaglianza sociale attraverso investimenti immobiliari a impatto positivo.Londra, come molte grandi città europee, affronta una carenza cronica di tipologie abitative essenziali, necessarie a soddisfare una domanda in continua crescita da parte di famiglie, studenti i giovani professionisti.Il primo progetto di Sustainable Communities a Londra, in 182-202 Walworth Road, affronterà direttamente queste carenze trasformando un obsoleto edificio per uffici degli anni '80 a Elephant & Castle in un complesso a uso misto, incentrato sull'edilizia per studenti e sulla comunità.