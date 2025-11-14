Regno Unito, RedBird ritira offerta da 500 milioni di sterline per il Telegraph

IMI

(Teleborsa) - La statunitensesi è ritirata dalla proposta daper l’acquisizione del. Secondo Reuters la persistente opposizione interna di figure di spicco della redazione del Telegraph ha spinto il fondo a fare marcia indietro.Laarriva dopo mesi di negoziati e complessi controlli normativi iniziati nel 2023, quando una joint venture RedBird-aveva rilevato il gruppo editoriale insieme a The Spectator. L’intervento dell’allora governo britannico, che ha vietato investimenti statali stranieri nei quotidiani del Regno Unito, aveva costretto RedBird a ripresentare la richiesta con una struttura rivista, limitando IMI – sostenuta da Abu Dhabi – a un ruolo di minoranza fino al 15%.Secondo la fonte dell'agenzia di stampa, anche ilha contribuito a far emergere dubbi sulla fattibilità dell’operazione. RedBird si è ritirata prima che venisse comunicata una decisione formale.Il Telegraph Media Group, editore dei quotidiani, ha dichiarato che la priorità è ridurre al minimo le interruzioni e collaborare con tutte le parti per trovare una soluzione.