Regno Unito, RedBird ritira offerta da 500 milioni di sterline per il Telegraph

Finanza
(Teleborsa) - La statunitense RedBird Capital Partners si è ritirata dalla proposta da 500 milioni di sterline per l’acquisizione del Telegraph Media Group. Secondo Reuters la persistente opposizione interna di figure di spicco della redazione del Telegraph ha spinto il fondo a fare marcia indietro.

La decisione arriva dopo mesi di negoziati e complessi controlli normativi iniziati nel 2023, quando una joint venture RedBird-IMI aveva rilevato il gruppo editoriale insieme a The Spectator. L’intervento dell’allora governo britannico, che ha vietato investimenti statali stranieri nei quotidiani del Regno Unito, aveva costretto RedBird a ripresentare la richiesta con una struttura rivista, limitando IMI – sostenuta da Abu Dhabi – a un ruolo di minoranza fino al 15%.

Secondo la fonte dell'agenzia di stampa, anche il processo autorizzativo rallentato ha contribuito a far emergere dubbi sulla fattibilità dell’operazione. RedBird si è ritirata prima che venisse comunicata una decisione formale.

Il Telegraph Media Group, editore dei quotidiani Daily Telegraph e Sunday Telegraph, ha dichiarato che la priorità è ridurre al minimo le interruzioni e collaborare con tutte le parti per trovare una soluzione.



(Foto: Pexels / Pixabay)
