Piazza Affari: positiva la giornata per RCS

gruppo editoriale

RCS

FTSE Italia Mid Cap

media company

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione dell'1,80%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,007 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,025. Il peggioramento dellaè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,9987.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)