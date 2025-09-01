Piazza Affari: positiva la giornata per RCS

(Teleborsa) - Avanza il gruppo editoriale
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,80%.
Il trend di RCS
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,007 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,025. Il peggioramento della media company
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,9987.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)