Milano 10:12
42.484 +0,68%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:12
9.212 +0,26%
Francoforte 10:12
24.025 +0,52%

PMI manifatturiero Caixin Cina in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PMI manifatturiero Caixin Cina in agosto
Cina, PMI manifatturiero Caixin in agosto pari a 50,5 punti, in aumento rispetto al precedente 49,5 punti (la previsione era 49,7 punti).
Condividi
```