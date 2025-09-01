Milano
Lunedì 1 Settembre 2025, ore 10.29
PMI manifatturiero Caixin Cina in agosto
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
01 settembre 2025 - 09.00
Cina,
PMI manifatturiero Caixin in agosto pari a 50,5 punti
, in aumento rispetto al precedente 49,5 punti (la previsione era 49,7 punti).
