Polonia, von der Leyen sul fronte al confine con la Bielorussia

(Teleborsa) - La Presidente della UEaccomapgnata dal Premier polacco. La visita al, davanti alla barriera metallica che separa i due Stati, a due passi da un soldato nemico, ha avuto un grande impatto psicologico ed avrà conseguenze politiche ed economiche per l'intera Unione Europea.E' il risultato della, partita all'indomani dell'attacco russo a Kiev del 28 agosto, che vede la presidente della Commissione europea. Von der Leyen ha già visitato Lettonia e Finlandia, poi è stata la volta dell'Estonia e, domenica, Polonia e Bulgaria. Oggi sarà il turno di Lituania e Romania. Il senso della visita è stato quello di ribadire la presenza e, che considera il confine di questi Stati quale confine UE e sente la"La Presidente ha visto in prima persona la situazione al confine. Un soldato bielorusso ha ascoltato attentamente la nostra conferenza stampa", ha scritto ilsu X."Vogliamo una Polonia forte e un'Europa forte, che salvaguardino i nostri confini e proteggano tutti gli europei. Il nostro messaggio è chiaro e la Bielorussia e gli altri attori della regione lo stanno recependo", ha affermatoPoco prima dell'arrivo della leader europea, le forze di sicurezza polacche avevano consigliato al Premier Tusk di annullare la conferenza stampa, a causa della presenza di militari bielorussi armati, ma von der Leyen ha rifiutatocon decisione, affermando "nessuno ci intimidirà o ci disturberà a casa nostra".