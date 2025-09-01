TAP, raggiunti i 50 miliardi di metri cubi di gas trasportati in Europa

(Teleborsa) - A poco più di quattro anni e mezzo all'inizio delle operazioni commerciali, il gasdotto Trans-Adriatic Pipeline (TAP) ha raggiunto i 50 miliardi di metri cubi
(bcm) di gas naturale consegnati in Europa
. Lo ha comunicato la società che gestisce l'infrastruttura.
TAP, in quanto segmento europeo del Corridoio Meridionale del Gas, trasporta gas naturale dall'Azerbaigian ai mercati europei. Dal 31 dicembre 2020, TAP ha consegnato: oltre 41,7 miliardi di metri cubi in Italia
; oltre 4,8 miliardi di metri cubi in Grecia; oltre 3,2 miliardi di metri cubi in Bulgaria.
"Aver raggiunto i 50 miliardi di metri cubi - commenta Luca Schieppati, Managing Director
di TAP - è più di un traguardo: è una chiara dimostrazione del ruolo strategico
di TAP nel rafforzare la sicurezza energetica dell'Europa e nel sostenere gli obiettivi climatici. Con la fornitura sicura e affidabile di gas proveniente da una nuova fonte e da una nuova rotta, TAP ha contribuito anche a diversificare il mix energetico dell'Europa sudorientale e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili più pesanti, progredendo al contempo lungo un percorso di decarbonizzazione delle proprie operazioni".
"Il primo livello di espansione della capacità
di trasporto di TAP, che a partire dall'inizio del 2026 aggiungerà 1,2 miliardi di metri cubi l'anno di capacità a lungo termine, è già in corso e ci consentirà di fare ancora di più - ha aggiunto - Questo potrebbe aprire la strada a ulteriori espansioni di capacità attraverso i Market Test, a seconda della domanda e dell'evoluzione del panorama energetico europeo".
TAP trasporta gas naturale dal gigantesco giacimento di Shah Deniz
, nel settore azero del Mar Caspio, verso l'Europa. Il gasdotto, lungo 877 km, si collega al gasdotto Trans-Anatolico (TANAP) al confine tra Turchia e Grecia a Kipoi, attraversa la Grecia settentrionale, l'Albania e il Mar Adriatico, prima di approdare nell'Italia meridionale. La compagine azionaria di TAP comprende BP
, SOCAR, Snam
, Fluxys
ed Enagás
, tutti con una quota paritaria del 20%.