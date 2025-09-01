TAP, raggiunti i 50 miliardi di metri cubi di gas trasportati in Europa

BP

(Teleborsa) - A poco più di quattro anni e mezzo all'inizio delle operazioni commerciali, il gasdotto(bcm) di gas naturale. Lo ha comunicato la società che gestisce l'infrastruttura.TAP, in quanto segmento europeo del Corridoio Meridionale del Gas, trasporta gas naturale dall'Azerbaigian ai mercati europei. Dal 31 dicembre 2020, TAP ha consegnato: oltre; oltre 4,8 miliardi di metri cubi in Grecia; oltre 3,2 miliardi di metri cubi in Bulgaria."Aver raggiunto i 50 miliardi di metri cubi - commentadi TAP - è più di un traguardo: è unadi TAP nel rafforzare la sicurezza energetica dell'Europa e nel sostenere gli obiettivi climatici. Con la fornitura sicura e affidabile di gas proveniente da una nuova fonte e da una nuova rotta, TAP ha contribuito anche a diversificare il mix energetico dell'Europa sudorientale e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili più pesanti, progredendo al contempo lungo un percorso di decarbonizzazione delle proprie operazioni"."Il primo livello didi trasporto di TAP, che a partire dall'inizio del 2026 aggiungerà 1,2 miliardi di metri cubi l'anno di capacità a lungo termine, è già in corso e ci consentirà di fare ancora di più - ha aggiunto - Questo potrebbe aprire la strada a ulteriori espansioni di capacità attraverso i Market Test, a seconda della domanda e dell'evoluzione del panorama energetico europeo".TAP trasporta gas naturale dal, nel settore azero del Mar Caspio, verso l'Europa. Il gasdotto, lungo 877 km, si collega al gasdotto Trans-Anatolico (TANAP) al confine tra Turchia e Grecia a Kipoi, attraversa la Grecia settentrionale, l'Albania e il Mar Adriatico, prima di approdare nell'Italia meridionale. La compagine azionaria di TAP comprende, SOCAR,ed, tutti con una quota paritaria del 20%.