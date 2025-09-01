Milano
Lunedì 1 Settembre 2025, ore 22.29
Tasso disoccupazione Unione Europea in luglio
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
01 settembre 2025 - 11.05
Unione Europea,
Tasso disoccupazione in luglio pari a +6,2%
, in calo rispetto al precedente +6,3% (in linea con le stime degli analisti).
