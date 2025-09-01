WLFI, via al trading sul token legato alla famiglia Trump con rischi per la volatilità

(Teleborsa) - In occasione del Labor Day, con Wall Street chiusa per la festività, i trader di criptovalute avranno lai token legati a un progetto sostenuto dal presidente Donald Trump e dalla sua famiglia., un token di governance emesso da World Liberty Financial, inizia infatti le negoziazioni oggi, 1° settembre 2025.Al momento del lancio, ilWLFI potrà essere richiesto dai partecipanti idonei. In altre parole, i primi investitori - che non includono fondatori come Donald Trump Jr. ed Eric Trump - non potranno vendere più del 20% delle loro partecipazioni; il resto rimarrà non negoziabile per il momento e il suo rilascio sarà deciso da un voto di governance della comunità in una data successiva.Il lancio del token segue un'che ha attirato oltre 85.000 investitori, una cifra che sottolinea la forte domanda iniziale per il progetto.A un prezzo pre-mercato di 30 centesimi, l'offerta di 100 miliardi di WLFI le conferirebbe un valore di mercato tale da collocarla, con alcuni investitori che scommettono sulla sua possibile scalata alla top 20, ha scritto Bloomberg.Dal suo ritorno alla Casa Bianca, Trump ha firmato una legge che regola le stablecoin e nominato, mentre i suoi figli hanno indirizzato l'azienda di famiglia verso una serie di iniziative crypto, ha fatto notare l'agenzia.Inoltre, lain World Liberty è. DT Marks DEFI LLC, un'entità legata al presidente e ai membri della famiglia, detiene il 38% di WLF Holdco, che controlla World Liberty e i suoi ricavi al netto delle spese. L'entità e la famiglia detengono anche 22,5 miliardi di token WLFI e DT Marks DEFI ha riscosso commissioni pari al 75% dei proventi della vendita dei token.WLFI si posiziona come un'. Sebbene il progetto abbia acquisito notorietà grazie alla sua associazione con la famiglia Trump, la sua missione principale ruota attorno all'utilizzo della tecnologia blockchain per l'innovazione finanziaria. I progetti DeFi mirano a ricreare servizi finanziari tradizionali, come prestiti e trading, utilizzando contratti intelligenti su blockchain.Non va dimenticato che i lanci di nuovi token, che richiedono un'attenta analisi prima dell'investimento. Date le sue presunte associazioni con la famiglia Trump, WLFI potrebbe ricevere una crescente attenzione da parte delle autorità di regolamentazione, il che potrebbe influenzare la sua traiettoria. Inoltre, il successo dipende dall'attrazione degli utenti e dalla capacità di distinguersi in un mercato DeFi affollato.