Air Lease, buyout da 7,4 miliardi di dollari con Sumitomo, SMBC, Apollo e Brookfield

(Teleborsa) -, società con sede a Los Angeles e leader a livello mondiale nel leasing di aeromobili, ha stipulato uncon sede a Dublino, Irlanda, le cui azioni sono detenute da Sumitomo, SMBC Aviation Capital Limited e veicoli di investimento affiliati aIn base ai termini dell'accordo, gli azionisti di Air Lease riceveranno 65 dollari in contanti per ciascuna azione ordinaria di Classe A di Air Lease, per una, ovvero circa 28,2 miliardi di dollari, inclusi gli obblighi di debito da assumere o rifinanziare al netto della liquidità."Fin dalla fondazione di Air Lease nel 2010, siamo rimasti saldi nella nostra missione di plasmare il futuro del settore aeronautico e fornire alle compagnie aeree di tutto il mondo l'accesso agli aeromobili più moderni ed efficienti in termini di consumo di carburante - ha dichiarato il presidente Steven Udvar-Hazy - Dopo un'attenta valutazione, il board ha stabilito all'unanimità che questa transazione rappresenta la migliore strada da percorrere per la nostra azienda, in quanto garantirà un premio immediato e la certezza del valore in contanti ai nostri azionisti".Il corrispettivo in contanti di 65 dollari per azione rappresenta unrispetto aldi Air Lease registrato il 28 agosto 2025, un premio del 14% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni durante il periodo di 30 giorni di negoziazione terminato il 29 agosto 2025.