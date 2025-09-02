Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'1/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un -0,12%.
Lo studio dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 0,8642. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 0,8653. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 0,8638.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)