Apollo Global Management, si rafforza nella finanza sportiva con veicolo di investimento da 5 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Il settore della finanza sportiva sta attirando sempre più gestori di investimenti che cercano rendimenti attraverso diverse strategie.

Tra questi anche Apollo Global Management, che è pronta a lanciare una strategia da 5 miliardi di dollari per investire in accordi sportivi, segnando un altro importante investimento in questo settore in forte espansione.

Apollo, che a fine giugno gestiva asset globali per 840 miliardi di dollari, sta pianificando di costituire una base di capitale permanente per la nuova iniziativa, secondo una fonte a conoscenza della questione. La strategia di Apollo è destinata a specializzarsi nel prestito di capitale strategico a lungo termine a leghe e club sportivi. Valuterà anche la possibilità di detenere partecipazioni in squadre.

Apollo ha già erogato prestiti a squadre di calcio, tra cui Sporting Lisbona e Nottingham Forest, e all'inizio di quest'anno ha avuto colloqui con l'Atlético Madrid, la terza squadra di calcio spagnola, per contribuire al finanziamento di un importante progetto di riqualificazione.
