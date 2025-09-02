Milano 1-set
42.410 0,00%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 1-set
9.196 0,00%
Francoforte 1-set
24.037 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 2 settembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Martedì 02/09/2025
09:00 Spagna: Disoccupazione (preced. -48,9K unità)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2%; preced. 2%)
11:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,5%)
11:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 1,5%)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 53,3 punti; preced. 49,8 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 48,9 punti; preced. 48 punti)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,4%)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
