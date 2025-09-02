Arrowhead e Novartis, accordo fino a 2 miliardi di dollari per terapia neuromuscolare

Arrowhead Pharmaceuticals

Novartis

(Teleborsa) -ha siglato unconper ARO-SNCA, la terapia a base di siRNA in fase preclinica di Arrowhead contro l'alfa-sinucleina per il trattamento delle sinucleinopatie, come il morbo di Parkinson, e per altri target di collaborazione che utilizzeranno la piattaforma proprietaria di Arrowhead Targeted RNAi Molecule (TRiM).Al momento della stipula, Arrowhead riceverà un pagamento anticipato di 200 milioni di dollari e avràin potenziali pagamenti al raggiungimento di determinati traguardi, oltre alle royalty sulle vendite commerciali."Patologie neurodegenerative come il morbo di Parkinson colpiscono milioni di pazienti in tutto il mondo - ha dettodi Novartis - Novartis aspira a trasformare la vita dei pazienti e delle famiglie che convivono con queste patologie, sviluppando farmaci che ne alterino significativamente il decorso. Riteniamo che un modo efficace per colpire i principali fattori scatenanti del morbo di Parkinson e di altre malattie neurodegenerative richieda approcci completamente nuovi per la somministrazione di farmaci a base di RNA al cervello. Riteniamo che la tecnologia TRiM di Arrowhead abbia un grande potenziale per raggiungere il tipo di somministrazione diffusa ed efficace nelle strutture cerebrali chiave, necessaria per ottenere il pieno beneficio dei farmaci a base di RNA nella neurodegenerazione".