Banca delle Terre Venete, utile semestrale in leggero calo. Salgono crediti e raccolta

(Teleborsa) -, istituto di Credito Cooperativo del Gruppo BCC Iccrea, ha chiuso il2025 con undi 21,1 milioni di euro, in leggera diminuzione rispetto ai 24 milioni di euro realizzati nel primo semestre 2024, con la flessione generalizzata dei tassi di impiego.sono aumentati a 1,9 miliardi di euro, con un incremento dell'1% circa rispetto alla fine del 2024. Lacomplessiva si attesta a 4,7 miliardi, con un aumento complessivo di 44,12 milioni rispetto a dicembre 2024 (+0,94%).Prosegue la riduzione dei, che al lordo delle rettifiche di valore, scendono a 49 milioni di euro, con un NPL ratio (incidenza tra crediti deteriorati lordi e totale dei crediti) che si posiziona sotto il 2,6%. L'NPL ratio al netto delle rettifiche di valore si posiziona allo 0,49%, anche per effetto dell'ampia copertura delle posizioni deteriorate (pari a circa l'81%), significativamente superiore alla media delle banche nazionali. Molto ampia la dotazione patrimoniale, con undi circa il 35%, ben oltre le medie del sistema bancario."L'aumento della raccolta in atto da diversi anni conferma la fiducia che la clientela ripone nella nostra Banca, orientata a sostenere le esigenze di famiglie e imprese locali - ha dichiaratodi Banca delle Terre Venete - In un contesto di sfide internazionali e di incertezze geopolitiche, che hanno un impatto diretto sul nostro territorio ricco di aziende con forte vocazione all'export, abbiamo mantenuto un approccio prudente e sostenibile, investendo il risparmio raccolto per una crescita che sia vantaggiosa e durevole, in direzione di un miglioramento concreto del benessere delle nostre comunità. Un esempio della volontà di continuare ad essere presente nei nostri territori è la, in controtendenza con il fenomeno della desertificazione bancaria".