Milano 17:35
41.728 -1,61%
Nasdaq 22:00
23.231 -0,79%
Dow Jones 22:02
45.296 -0,55%
Londra 17:35
9.117 -0,87%
Francoforte 17:35
23.487 -2,29%

Borsa: Calo per il Nasdaq-100, in perdita dell'1,28% alle 19:30

Il Nasdaq-100 continua gli scambi a 23.115,52 punti

Sottotono l'indice dei tecnologici USA che passa di mano con un ribasso dell'1,28% alle 19:30 e si muove in territorio negativo a 23.115,52 punti.
