Milano 17:35
41.728 -1,61%
Nasdaq 22:00
23.231 -0,79%
Dow Jones 22:02
45.296 -0,55%
Londra 17:35
9.117 -0,87%
Francoforte 17:35
23.487 -2,29%

Il FTSE 100 termina a 9.116,69 punti

Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dello 0,87%
Seduta in calo per Londra, che retrocede dello 0,87% e chiude a 9.116,69 punti.
