Milano 17:35
41.728 -1,61%
Nasdaq 22:00
23.231 -0,79%
Dow Jones 22:02
45.296 -0,55%
Londra 17:35
9.117 -0,87%
Francoforte 17:35
23.487 -2,29%

Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,70%

Il CAC40 termina a 7.654,25 punti

Parigi porta a casa un calo dello 0,70%, con chiusura a 7.654,25 punti.
