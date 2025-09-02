Milano 16:18
Borsa: Londra, apertura -0,22%

Indice FTSE-100 -0,22% a quota 9.176,09 dopo l'apertura.
