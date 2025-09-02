Milano
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.34
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Londra, apertura -0,22%
Borsa: Londra, apertura -0,22%
In breve
,
Finanza
02 settembre 2025 - 09.03
Indice FTSE-100 -0,22% a quota 9.176,09 dopo l'apertura.
Argomenti trattati
Londra
(129)
·
FTSE 100
(52)
Titoli e Indici
FTSE 100
-0,43%
