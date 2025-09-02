Milano 16:19
41.986 -1,00%
Nasdaq 16:19
23.183 -0,99%
Dow Jones 16:19
45.222 -0,71%
Londra 16:19
9.156 -0,44%
Francoforte 16:18
23.655 -1,59%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,01%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.858,13 punti

In breve, Finanza
Chiude sulla parità Shanghai, che propone sul finale un +0,01% e archivia gli scambi a 3.858,13 punti.
