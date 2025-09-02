Digital Asset, boom di afflussi ad agosto: Ethereum supera di nuovo Bitcoin

(Teleborsa) - Gli asset digitali hanno invertito la tendenza rispetto alla settimana precedente, registrando afflussi per 2,48 miliardi di dollari. Solo nel mese di agosto gli afflussi hanno raggiunto un totale di 4,37 miliardi di dollari, portando il dato da inizio anno (YTD) a 35,5 miliardi di dollari.Gli, spiega James Butterfill, Head of Research di CoinShares, sono rimasti consistenti per tutta la settimana, ma hanno registrato una flessione venerdì dopo la pubblicazione dei dati sul PCE Core, che non hanno sostenuto le aspettative di un taglio dei tassi da parte dellaa settembre, deludendo così gli investitori in asset digitali. Questo, unito al recente trend negativo dei prezzi, ha spinto gli asset totali in gestione (AUM) in calo del 10% dal recente picco, a 219 miliardi di dollari., gli Stati Uniti hanno ancora una volta dominato, registrando afflussi per 2,29 miliardi di dollari la scorsa settimana. Il sentiment positivo è stato evidente anche nel resto del mondo, con la Svizzera, la Germania e il Canada che hanno registrato afflussi rispettivamente di 109,4, 69,9 milioni e 41,1 milioni di dollari. L’ampia distribuzione geografica degli afflussi suggerisce che i deflussi di venerdì siano stati più probabilmente guidati da prese di profitto, piuttosto che frutto di una tendenza generale per l’asset class.ha mantenuto la leadership su Bitcoin, attirando afflussi per 1,4 miliardi di dollari rispetto ai 748 milioni di Bitcoin. Ad agosto, Ethereum ha accumulato afflussi per 3,95 miliardi di dollari, mentreha registrato deflussi per $301 milioni.Nel frattempo,e XRP hanno continuato a beneficiare dell’ottimismo legato a potenziali lanci di ETF negli Stati Uniti, con afflussi rispettivamente di $177 milioni e $134 milioni.