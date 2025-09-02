EY Italy AI Barometer: adozione dell’AI in crescita del 34% nelle aziende italiane

(Teleborsa) - Lsempre più come leva strategica per lacon il 46% degli intervistati che dichiara di utilizzare strumenti di AI sul lavoro, un dato in netto aumento rispetto al 12% registrato lo scorso anno.È quanto emerge dalla seconda edizione studio "" realizzato dache ha coinvolto oltre 4900 intervistati provenienti da 9 Paesi europei, di cui 539 professionisti di imprese italiane in diversi settori."L’intelligenza artificiale non è più una tecnologia emergente, ma una realtà concreta che sta già generando valore per le imprese. Il 52% del top management ha rilevato benefici tangibili in termini di riduzione dei costi e aumento dei profitti. Tuttavia, il. Colmare il divario di consapevolezza tra leadership e dipendenti è oggi una priorità strategica: serve un investimento concreto in formazione, governance e accessibilità per rendere l’AI una leva inclusiva e sostenibile di trasformazione", commentaOltree le imprese stanno supportando l’integrazione delle nuove tecnologie nel proprio business: la maggior parte dei rispondenti, infatti, dichiara di poter utilizzare applicazioni di intelligenza artificiale a lavoro, sia liberamente (40%) sia con restrizioni (27%). L’uso dell’AI in Italia è trainato principalmente da applicazioni che migliorano la produttività individuale, come la scrittura di testi (60%), gli assistenti vocali (47%) e i chatbot (40%). Tuttavia, la sicurezza e la protezione dei dati (53%), la user experience (40%) e i costi (32,5%) restano i principali fattori di attenzione per gli utenti.Dallo studio emerge come l’adozione dell’. Il 59% di coloro che hanno ruoli manageriali, inoltre, ha incrementato l’uso dell’AI rispetto al 39% del resto dei dipendenti. Questo dato conferma un trend già rilevato nel 2024, quando il 69% dei manager dichiarava un impatto diretto dell’AI sul proprio ruolo, contro il 49% dei non-manager. Il top management non solo guida l’adozione, ma dimostra anche una maggiore consapevolezza degli aspetti normativi ed etici:. Infine, la maggior parte dei dipendenti indica che la leadership della propria azienda incoraggia attivamente l'implementazione e l'integrazione delle tecnologie e iniziative legate all'intelligenza artificiale.Il tema della formazione si conferma importante, ma si evidenzia un: mentre quasi la metà del top management ritiene che i dipendenti abbiano ricevuto un training adeguato, solo il 20% di questi ultimi condivide questa opinione. Questo gap evidenzia la necessità di rafforzare l’implementazione di programmi di formazione più efficaci e inclusivi. Inoltre, la maggior parte dei lavoratori ha già compreso che il successo futuro passerà dalle competenze in ambito AI:, entrambi il 16%. In quest’area, l’Italia presenta la quota in percentuale più alta sul campione europeo, seguita da Spagna e Germania.L’esperienza diretta con l’AI si conferma un fattore chiave per una maggiore comprensione e accettazione della tecnologia:, mentre tra chi non la utilizza (23%) emergono incertezza e timori, spesso legati a una conoscenza superficiale.Infine,contribuendo sia alla riduzione dei costi sia all’aumento dei ricavi. I settori che ne traggono il maggiore vantaggio includono l’energia e le risorse e lo sport, dove la totalità degli operatori segnala un impatto positivo.Anche il settore bancario, dei mercati dei capitali e dei servizi finanziari mostra un’adozione significativa, con l’88% che riconosce miglioramenti tangibili.confermando come l’AI stia diventando un motore strategico di trasformazione e competitività in contesti sempre più diversificati.