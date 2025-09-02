Milano 16:23
41.986 -1,00%
Nasdaq 16:23
23.198 -0,93%
Dow Jones 16:23
45.219 -0,72%
Londra 16:23
9.153 -0,47%
Francoforte 16:22
23.662 -1,56%

Francoforte: rosso per Zalando

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Zalando
(Teleborsa) - Sottotono la società che vende calzature e moda online, che passa di mano con un calo del 2,77%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Zalando rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Zalando, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 22,96 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 23,56 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 22,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```