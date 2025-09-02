Francoforte: rosso per Zalando

(Teleborsa) - Sottotono la società che vende calzature e moda online
, che passa di mano con un calo del 2,77%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Zalando
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Zalando
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 22,96 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 23,56 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 22,75.
