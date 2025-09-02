Frosinone, tavolo tecnico al MIT su progetto Alta Velocità atteso dal territorio

(Teleborsa) - Si è svolto oggi presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
un incontro del tavolo tecnico
convocato dal vicepresidente del consiglio e ministro, Matteo Salvini
, per discutere la fattibilità di una nuova fermata per l'alta velocità
nel frusinate, lungo la linea Roma-Napoli AV/AC
.
L'iniziativa, fortemente voluta dai territori, ha visto la partecipazione di uffici del MIT, rappresentanti di RFI, Trenitalia e Ferrovie dello Stato. Presenti anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca
, insieme agli assessori regionali Fabrizio Ghera e Giuseppe Schiboni; il segretario della V Commissione della Camera dei Deputati, Nicola Ottaviani; il presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano; il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli; il sindaco di Supino, Gianfranco Barletta e il sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta.
?Durante l'incontro è stato analizzato lo studio di pre-fattibilità realizzato da RFI nell'ambito di un protocollo d'intesa con la Regione Lazio. Questo studio ha valutato tre possibili opzioni per la nuova stazione: Ferentino
, Patrica
e Roccasecca
(presso il posto di movimento di San Giovanni). L'analisi multicriteria ha indicato che l'alternativa migliore e più stabile è quella di Ferentino. L'analisi costi-benefici ha confermato che l'investimento è conveniente da un punto di vista economico-sociale e che produrrà benefici netti per la collettività.
?I prossimi passi
prevedono un aggiornamento dei costi e dell'analisi costi-benefici. Entro il mese di ottobre il tavolo sarà riconvocato per un preliminare aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto.