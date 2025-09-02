Frosinone, tavolo tecnico al MIT su progetto Alta Velocità atteso dal territorio

(Teleborsa) - Si è svolto oggi presso ilun incontro delconvocato dal vicepresidente del consiglio e ministro,, per discutere la fattibilità di una nuova fermata per l'nel frusinate, lungo la lineaL'iniziativa, fortemente voluta dai territori, ha visto la partecipazione di uffici del MIT, rappresentanti di RFI, Trenitalia e Ferrovie dello Stato. Presenti anche il presidente della Regione Lazio,, insieme agli assessori regionali Fabrizio Ghera e Giuseppe Schiboni; il segretario della V Commissione della Camera dei Deputati, Nicola Ottaviani; il presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano; il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli; il sindaco di Supino, Gianfranco Barletta e il sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta.?Durante l'incontro è stato analizzato lo studio di pre-fattibilità realizzato da RFI nell'ambito di un protocollo d'intesa con la Regione Lazio. Questo studio ha valutato tre possibili opzioni per la nuova stazione:(presso il posto di movimento di San Giovanni). L'analisi multicriteria ha indicato che l'alternativa migliore e più stabile è quella di Ferentino. L'analisi costi-benefici ha confermato che l'investimento è conveniente da un punto di vista economico-sociale e che produrrà benefici netti per la collettività.?Iprevedono un aggiornamento dei costi e dell'analisi costi-benefici. Entro il mese di ottobre il tavolo sarà riconvocato per un preliminare aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto.