Italia a rischio catastrofi naturali: il Cat Nat apre nuove opportunità per Yolo

(Teleborsa) - Secondo l’ultimo rapporto ISPRA, la superficie del territorio italiano a rischio frane è aumentata del 15%, arrivando a coprire quasi un quarto del Paese. Oggi il 94,5% dei comuni è esposto a frane, alluvioni o erosione costiera, con milioni di abitanti e imprese coinvolte.

Negli scorsi mesi è arrivato l’ok definitivo del Senato al decreto che ha definito l’entrata in vigore della legge sul cat nat: l’obbligo di sottoscrivere una polizza contro le catastrofi naturali scatterà dal 31 marzo 2025 per le grandi aziende (con 90 giorni di tolleranza senza sanzioni), dal 1° ottobre 2025 per le medie imprese e dal 1° gennaio 2026 per le piccole e micro. Una misura che punta a ridurre l’enorme esposizione economica del Paese a frane, alluvioni ed eventi estremi.

Per il settore assicurativo si apre così un grande potenziale di crescita, con player innovativi come Yolo pronti a cogliere questa sfida trasformandola in opportunità.

Yolo Group (Target Price consensus 2,8 euro) è una società insurtech italiana attiva nel mercato assicurativo digitale in qualità di digital enabler e broker assicurativo digitale. L’offerta principale è una soluzione insurtech in modalità Platform-as-a-Service basata su cloud, rivolta ad assicurazioni tradizionali, operatori di bancassurance, e-commerce, utility, telecomunicazioni, ecc. La tecnologia proprietaria e l’esperienza maturata come pioniere dell’insurtech qualificano Yolo come partner strategico per le organizzazioni che intendono digitalizzare la propria offerta o integrarla con soluzioni di embedded insurance.
