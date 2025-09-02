Italia a rischio catastrofi naturali: il Cat Nat apre nuove opportunità per Yolo

Yolo

(Teleborsa) - Secondo l’ultimo rapporto, la superficie del territorio italiano aè aumentata del 15%, arrivando a coprire quasi un quarto del Paese. Oggi il 94,5% dei comuni è esposto a frane, alluvioni o erosione costiera, con milioni di abitanti e imprese coinvolte.Negli scorsi mesi è arrivatoal decreto che ha definito l’entrata in vigore della l: l’obbligo di sottoscrivere una polizza contro le catastrofi naturali scatteràper le grandi aziende (con 90 giorni di tolleranza senza sanzioni), dalper le medie imprese e dalper le piccole e micro. Una misura che punta a ridurre l’enorme esposizione economica del Paese a frane, alluvioni ed eventi estremi.Per ilsi apre così un grande, con player innovativi comepronti a cogliere questa sfida trasformandola in opportunità.(Target Price consensus 2,8 euro) è una società insurtech italiana attiva nel mercato assicurativo digitale in qualità di digital enabler e broker assicurativo digitale. L’offerta principale è una soluzione insurtech in modalità Platform-as-a-Service basata su cloud, rivolta ad assicurazioni tradizionali, operatori di bancassurance, e-commerce, utility, telecomunicazioni, ecc. La tecnologia proprietaria e l’esperienza maturata come pioniere dell’insurtech qualificano Yolo come partner strategico per le organizzazioni che intendono digitalizzare la propria offerta o integrarla con soluzioni di embedded insurance.