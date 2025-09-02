Kapital valutata 1,3 miliardi di dollari nell'ultimo round: primo unicorno AI dell'America Latina

(Teleborsa) - Kapital
, società finanziaria messicana basata sull'intelligenza artificiale a servizio delle PMI in America Latina, ha chiuso un round di finanziamento di Serie C da 100 milioni di dollari, raddoppiando la sua valutazione a 1,3 miliardi di dollari in meno di due anni
e raggiungendo la redditività. Il round è stato guidato da Tribe Capital e co-guidato da Pelion Ventures, con la partecipazione di Y Combinator, Marbruck Ventures e True Arrow.
Kapital è stata fondata come banca tecnologicamente avanzata
, progettata fin dalle fondamenta come infrastruttura finanziaria piuttosto che come un istituto legacy arricchito di software. Ogni sistema è stato progettato per essere efficiente, scalabile e automatizzato. Questa base consente a Kapital di sviluppare nuovi prodotti in modo nativo, acquisendo al contempo istituti tradizionali, eliminando infrastrutture obsolete e ricostruendole sul proprio stack.
"Siamo orgogliosi di entrare a far parte di un gruppo d'élite di unicorni emergenti in America Latina. Kapital è già redditizia e la nostra crescita continua ad accelerare grazie alla combinazione unica di una licenza bancaria e di un software proprietario - ha dichiarato il CEO Rene Saul
- Adottando un approccio che privilegia la regolamentazione e garantendo che ogni fase della nostra espansione sia allineata con i decisori politici, Kapital sta definendo un nuovo standard per il settore bancario basato sulla tecnologia nella regione".
Questa strategia ha già portato il bilancio di Kapital a 3 miliardi di dollari e ha esteso la sua portata a 300.000 clienti negli Stati Uniti, in Messico e in Colombia
.