Londra: calo per British American Tobacco

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda che produce sigarette
, che mostra un decremento del 2,29%.
La tendenza ad una settimana di British American Tobacco
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di British American Tobacco
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 40,98 sterline. Primo supporto visto a 40,32. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 40,04.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)