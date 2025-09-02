Londra: calo per British American Tobacco

Milano 16:25
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda che produce sigarette, che mostra un decremento del 2,29%.

La tendenza ad una settimana di British American Tobacco è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di British American Tobacco, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 40,98 sterline. Primo supporto visto a 40,32. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 40,04.

