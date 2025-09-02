Londra: in calo Ocado Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il rivenditore online di prodotti alimentari
, con una flessione del 3,50%.
L'andamento di Ocado Group
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di breve periodo di Ocado Group
evidenzia un declino dei corsi verso area 3,127 sterline con prima area di resistenza vista a 3,262. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,081.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)