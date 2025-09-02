Madrid: andamento negativo per IAG

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per International Airlines Group
, che mostra un decremento dell'1,87%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che la holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,02%, rispetto a -2,8% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Le implicazioni di breve periodo della multinazionale del settore aereo
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,516 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 4,441. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,591.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)