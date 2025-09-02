Milano 16:28
Madrid: scambi negativi per Cellnex Telecom
(Teleborsa) - Ribasso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che presenta una flessione del 2,13%.

La tendenza ad una settimana di Cellnex Telecom è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Cellnex Telecom, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 29,7 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 30,34. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 29,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
