Madrid: scambi negativi per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Ribasso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione
, che presenta una flessione del 2,13%.
La tendenza ad una settimana di Cellnex Telecom
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Cellnex Telecom
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 29,7 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 30,34. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 29,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)