MPS, UBS ha una partecipazione potenziale del 5,07%

(Teleborsa) - UBS
ha una partecipazione potenziale del 5,073%
in Banca Monte dei Paschi di Siena
. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 25 agosto 2025. La partecipazione è detenuta tramite 9 società controllate.
In particolare, lo 0,182% sono diritti di voto riferibili ad azioni
, lo 0,873% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli
con possibilità di restituzione in qualsiasi momento, il 3,224% sono call option con date di scadenza comprese tra il 19/09/2025 e il 17/12/2026; put option con scadenza compresa tra il 19/03/2026 ed il 17/12/2026, lo 0,794% sono equity swaps con date di scadenza comprese tra il 16/09/2025 e il 31/05/2028.