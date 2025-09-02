Milano 17:35
MPS, UBS ha una partecipazione potenziale del 5,07%

MPS, UBS ha una partecipazione potenziale del 5,07%
(Teleborsa) - UBS ha una partecipazione potenziale del 5,073% in Banca Monte dei Paschi di Siena. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 25 agosto 2025. La partecipazione è detenuta tramite 9 società controllate.

In particolare, lo 0,182% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,873% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento, il 3,224% sono call option con date di scadenza comprese tra il 19/09/2025 e il 17/12/2026; put option con scadenza compresa tra il 19/03/2026 ed il 17/12/2026, lo 0,794% sono equity swaps con date di scadenza comprese tra il 16/09/2025 e il 31/05/2028.
