Muller (BCE): ragionevole in questo momento prendersi il tempo necessario

(Teleborsa) - Lala prossima settimana, poiché l'inflazione si avvicina al suo obiettivo e l'economia mostra resilienza. Lo ha detto, governatore della Banca d'Estonia e membro del Consiglio direttivo della BCE, in un'intervista a Bloomberg.Alla domanda sulle aspettative che i funzionari manterranno invariati i tassi l'11 settembre, Muller ha dichiarato che tale visione "ha senso", poiché è probabile che l'attività economica riprenda gradualmente. "Èper monitorare i dati economici man mano che arriveranno nei prossimi mesi e prendere decisioni diverse, se necessario", ha sottolineato."Alla luce di tutte queste turbolenze che abbiamo visto nel recente passato, a partire dalla politica commerciale negli Stati Uniti, fino all'impatto della guerra in Ucraina che dura ormai da diversi anni, l'", ha affermato Muller., evidenziando che - considerando i dati recenti - "potremmo ancora supporre di essere più o meno sulla stessa strada già percorsa durante l'ultima tornata di proiezioni della BCE".