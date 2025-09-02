Milano 17:35
New York: Lam Research scende verso 94,34 USD

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,11%.

La tendenza ad una settimana di Lam Research è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Lam Research. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lam Research evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 97,49 Dollari USA. Primo supporto a 94,34. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 92,65.

