New York: Lam Research scende verso 94,34 USD

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,11%.
La tendenza ad una settimana di Lam Research
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Lam Research
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lam Research
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 97,49 Dollari USA. Primo supporto a 94,34. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 92,65.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)