Parigi: giornata depressa per Alstom

(Teleborsa) - Pressione sul Gruppo industriale francese, che tratta con una perdita del 2,20%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alstom, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico della big delle infrastrutture mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 19,78 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 20,31. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 19,59.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
