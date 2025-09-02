Parigi: giornata depressa per Alstom

(Teleborsa) - Pressione sul Gruppo industriale francese
, che tratta con una perdita del 2,20%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alstom
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico della big delle infrastrutture
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 19,78 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 20,31. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 19,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)