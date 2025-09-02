Parigi: rosso per Thales

azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa

Thales

CAC40

Thales

(Teleborsa) - Sottotono l', che passa di mano con un calo dell'1,87%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 218,3 Euro con prima area di resistenza vista a 223,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 216,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)