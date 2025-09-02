Parigi: rosso per Thales

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che passa di mano con un calo dell'1,87%.
La tendenza ad una settimana di Thales
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo di Thales
evidenzia un declino dei corsi verso area 218,3 Euro con prima area di resistenza vista a 223,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 216,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)