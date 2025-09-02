Milano 16:35
41.923 -1,15%
Nasdaq 16:35
23.204 -0,90%
Dow Jones 16:35
45.270 -0,60%
Londra 16:35
9.151 -0,49%
Francoforte 16:33
23.623 -1,73%

Piazza Affari: brillante l'andamento dell'indice dei servizi di consumo italiano

Piazza Affari: brillante l'andamento dell'indice dei servizi di consumo italiano
Giornata di guadagni per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la giornata a 28.443,1 punti.
