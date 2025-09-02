Milano
16:36
41.919
-1,16%
Nasdaq
16:36
23.198
-0,93%
Dow Jones
16:36
45.253
-0,64%
Londra
16:36
9.147
-0,54%
Francoforte
16:36
23.613
-1,76%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in perdita l'indice del settore costruzioni italiano
Piazza Affari: in perdita l'indice del settore costruzioni italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
02 settembre 2025 - 15.00
Il
Settore costruzioni a Milano
crolla dell'1,92%, scendendo fino a 66.039,06 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: performance negativa per l'indice del settore costruzioni italiano
Piazza Affari: performance negativa per l'indice del settore costruzioni italiano
Piazza Affari: rosso per l'indice del settore costruzioni italiano
Piazza Affari: controllato progresso per l'indice del settore costruzioni italiano
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Construction And Materials
-1,54%
Altre notizie
Piazza Affari: lieve rialzo per l'indice del settore costruzioni italiano
Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice del settore costruzioni italiano
Piazza Affari: movimento negativo per l'indice del settore costruzioni italiano
Piazza Affari: in forte denaro l'indice del settore costruzioni italiano
Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice del settore costruzioni italiano
Piazza Affari: l'indice del settore costruzioni italiano sale verso 67.626,27 punti