Milano 16:36
41.919 -1,16%
Nasdaq 16:36
23.198 -0,93%
Dow Jones 16:36
45.253 -0,64%
Londra 16:36
9.147 -0,54%
Francoforte 16:36
23.613 -1,76%

Piazza Affari: in perdita l'indice del settore costruzioni italiano

Il Settore costruzioni a Milano crolla dell'1,92%, scendendo fino a 66.039,06 punti.
